Maxi sequestro di dehors al Vomero la rivolta dei commercianti | Ingiustizia assoluta Così a rischio 200 posti di lavoro

Lo scorso venerdì, la polizia locale ha condotto un maxi sequestro di dehors nel quartiere Vomero, scatenando la protesta dei commercianti. L'operazione ha portato a numerose multe e sequestri, suscitando preoccupazioni per il futuro di circa 200 posti di lavoro e alimentando un acceso dibattito sulla gestione delle attività commerciali nella zona.

Maxi operazione della polizia locale lo scorso venerdì al Vomero con raffiche di multe e sequestri di dehors tra Vomero e Arenella. Tra le strade più colpite quelle a più alta concentrazione di locali, via Scarlatti e via Luca Giordano in particolare. L'azione degli agenti, unità operativa San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Hanno agito su delega della Corte dei Conti della Campania, gli agenti della polizia municipale che l’altra sera hanno portato avanti un maxi-blitz sui dehors e sui gazebo irregolari del Vomero. Decine di interventi, e molteplici sequestri arrivati l'altro ieri n tutta Vai su Facebook

Maxi sequestro di dehors al Vomero, la rivolta dei commercianti: "Ingiustizia assoluta. Così a rischio 200 posti di lavoro" - A me hanno contestato le luci natalizie" Maxi operazione della polizia locale lo scorso venerdì al Vomero con raffiche di multe e sequestri ... Secondo napolitoday.it