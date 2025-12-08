Maxi sequestro di dehors al Vomero la rivolta dei commercianti | Ingiustizia assoluta Così a rischio 200 posti di lavoro

Lo scorso venerdì, la polizia locale ha condotto un maxi sequestro di dehors nel quartiere Vomero, scatenando la protesta dei commercianti. L'operazione ha portato a numerose multe e sequestri, suscitando preoccupazioni per il futuro di circa 200 posti di lavoro e alimentando un acceso dibattito sulla gestione delle attività commerciali nella zona.

Maxi operazione della polizia locale lo scorso venerdì al Vomero con raffiche di multe e sequestri di dehors tra Vomero e Arenella. Tra le strade più colpite quelle a più alta concentrazione di locali, via Scarlatti e via Luca Giordano in particolare. L'azione degli agenti, unità operativa San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

