Maxi rissa davanti alla stazione di Salerno | indaga la Polizia
Momenti di tensione, alle prime luci dell'alba, a Salerno, dove una violenta rissa, che avrebbe coinvolto una quindicina di persone, giunte con veicoli diversi, si è verificata in Piazza Vittorio Veneto (Piazza Ferrovia). Non è ancora chiaro cosa abbia generato l'episodio di violenza che, in poco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
