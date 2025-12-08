Maxi Lopez | Ronaldinho veniva a casa nostra a mezzanotte la mia fidanzata mi disse | o me o lui
Maxi Lopez rivela un aneddoto inedito sulla sua amicizia con Ronaldinho, protagonista di notti memorabili a Barcellona. In questa intervista, l’ex attaccante argentino del Milan racconta un episodio che ha segnato profondamente la sua vita, svelando dettagli sul rapporto speciale con il fuoriclasse brasiliano e le sfide personali vissute durante quegli anni.
Le notti brave di Maxi Lopez e Ronaldinho al Barcellona: l’ex attaccante argentino del Milan svela l’aneddoto che gli cambiò la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maxi Lopez: “Ronaldinho veniva a casa nostra a mezzanotte, la mia fidanzata mi disse: o me o lui” - Le notti brave di Maxi Lopez e Ronaldinho al Barcellona: l’ex attaccante argentino del Milan svela l’aneddoto che gli cambiò la vita ... fanpage.it scrive