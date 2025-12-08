Maxi incidente pullman si ribalta e fa 25 vittime a Bovisio Ma è una esercitazione

Una esercitazione per migliorare coordinamento, comunicazione e gestione in caso di situazioni critiche. È quella andata in scena ieri, 7 dicembre, al campo di addestramento della protezione civile in via Bertacciola 108 a Bovisio Masciago e che aveva 'disegnato' uno scenario apocalittico con ben. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

