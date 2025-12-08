Max Giusti sorprende tutti | l’omaggio a Bonolis e Scotti emoziona Caduta Libera

Gossipnews.tv | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Giusti debutta su Caduta Libera e dedica parole intense a Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Ecco come è andata. Cambia tutto nel preserale italiano. Max Giusti entra in scena con passo deciso e cuore in gola, inaugurando la sua prima puntata da conduttore di Caduta Libera. È domenica 7 dicembre, lo studio è carico di energia e al suo fianco brilla Isobel Kinnear. Ma prima di accendere le luci del quiz, Max si ferma, respira, e sorprende tutti con parole che non ti aspetti. Davanti al pubblico in studio e a quello da casa, Giusti apre con un ringraziamento che sa di rispetto e passaggio di testimone. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Max Giusti sorprende tutti: l'omaggio a Bonolis e Scotti emoziona Caduta Libera

