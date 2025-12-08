Max Giusti elogia Isobel | È un’esplosione di talento e personalità

Ieri sera è partita la nuova edizione di Caduta Libera, con Max Giusti alla conduzione e affiancato da Isobel, ballerina nota per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore non ha nascosto l’ammirazione per la giovane artista: “È una bravissima ballerina ed è un’esplosione di personalità, entusiasmo e talento. Quando entra in studio, è come se si accendesse un faro in più.” I momenti più divertenti di Caduta Libera. Interrogato dalla giornalista del magazine sulla parte del programma che lo diverte maggiormente, Max Giusti ha subito rivelato il suo punto forte: l’incontro con i concorrenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

