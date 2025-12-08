Matteo Salvini | Nessuna tolleranza Avanti con la castrazione chimica
"Nessuna tolleranza, nessuno sconto di pena. E avanti con la proposta della Lega per la castrazione chimica per chi commetta reati sessuali ". Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e leader della Lega Matteo Salvini è così intervenuto, a mezzo social, sul grave fatto accaduto a San Mauro Pascoli. A fargli seguito, il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: "E adesso la sinistra e la schiera degli immigrazionisti di professione incominceranno a recitare l’abusata litania delle giustificazioni, dei distinguo, di improbabili patologie mentali. Le solite scuse per scansare le responsabilità di aver difeso i porti aperti e l’accoglienza a tutti, senza confini e controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stefani: «Il mio Veneto? Sostenibile, anziani al centro». Mercoledì la presentazione a Padova con Matteo Salvini e Luca Zaia
Matteo Salvini: «Piano casa straordinario per il Veneto, alloggi per chi risiede da più anni in regione»
Jesi, restyling di Interporto, al taglio del nastro anche il vicepremier Matteo Salvini
? Matteo Salvini rischia la condanna per aver difeso i confini da una ong spagnola, la Open Arms, che nel 2019 fece di tutto pur di venire in Italia. Rifiutando di sbarcare e ricevere assistenza da Tunisia, Malta e Spagna. E costringendo gli immigrati a bordo a - facebook.com Vai su Facebook
? Matteo Salvini rischia la condanna per aver difeso i confini da una ong spagnola, la Open Arms, che nel 2019 fece di tutto pur di venire in Italia. Rifiutando di sbarcare e ricevere assistenza da Tunisia, Malta e Spagna. E costringendo gli… facebook.com/50 Vai su X
Matteo Salvini: "Nessuna tolleranza. Avanti con la castrazione chimica" - E avanti con la proposta della Lega per la castrazione chimica per chi commetta reati sessuali ". Segnala ilrestodelcarlino.it
Salvini, campagna contro i "buonisti". "Basta tolleranza sui campi rom" - Il tragico caso di Cecilia De Astis, la donna travolta da un'auto rubata a Milano guidata da quattro minorenni rom tra gli 11 e i 14 anni, ... Secondo ilgiornale.it
Salvini, al federale nessuna resa dei conti con Vannacci - Al Consiglio federale della di oggi non ci sarà nessuna resa di conti con Vannacci secondo il leader Matteo Salvini: "No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana ma sarà assolutamente tranquillo. Come scrive ansa.it