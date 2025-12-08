"Nessuna tolleranza, nessuno sconto di pena. E avanti con la proposta della Lega per la castrazione chimica per chi commetta reati sessuali ". Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e leader della Lega Matteo Salvini è così intervenuto, a mezzo social, sul grave fatto accaduto a San Mauro Pascoli. A fargli seguito, il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: "E adesso la sinistra e la schiera degli immigrazionisti di professione incominceranno a recitare l’abusata litania delle giustificazioni, dei distinguo, di improbabili patologie mentali. Le solite scuse per scansare le responsabilità di aver difeso i porti aperti e l’accoglienza a tutti, senza confini e controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Salvini: "Nessuna tolleranza. Avanti con la castrazione chimica"