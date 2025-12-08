Matteo Salvini | Nessuna tolleranza Avanti con la castrazione chimica

Ilrestodelcarlino.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nessuna tolleranza, nessuno sconto di pena. E avanti con la proposta della Lega per la castrazione chimica per chi commetta reati sessuali ". Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e leader della Lega Matteo Salvini è così intervenuto, a mezzo social, sul grave fatto accaduto a San Mauro Pascoli. A fargli seguito, il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: "E adesso la sinistra e la schiera degli immigrazionisti di professione incominceranno a recitare l’abusata litania delle giustificazioni, dei distinguo, di improbabili patologie mentali. Le solite scuse per scansare le responsabilità di aver difeso i porti aperti e l’accoglienza a tutti, senza confini e controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

matteo salvini nessuna tolleranza avanti con la castrazione chimica

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Salvini: "Nessuna tolleranza. Avanti con la castrazione chimica"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stefani: «Il mio Veneto? Sostenibile, anziani al centro». Mercoledì la presentazione a Padova con Matteo Salvini e Luca Zaia

Matteo Salvini: «Piano casa straordinario per il Veneto, alloggi per chi risiede da più anni in regione»

Jesi, restyling di Interporto, al taglio del nastro anche il vicepremier Matteo Salvini

matteo salvini nessuna tolleranzaMatteo Salvini: "Nessuna tolleranza. Avanti con la castrazione chimica" - E avanti con la proposta della Lega per la castrazione chimica per chi commetta reati sessuali ". Segnala ilrestodelcarlino.it

Salvini, campagna contro i "buonisti". "Basta tolleranza sui campi rom" - Il tragico caso di Cecilia De Astis, la donna travolta da un'auto rubata a Milano guidata da quattro minorenni rom tra gli 11 e i 14 anni, ... Secondo ilgiornale.it

Salvini, al federale nessuna resa dei conti con Vannacci - Al Consiglio federale della di oggi non ci sarà nessuna resa di conti con Vannacci secondo il leader Matteo Salvini: "No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana ma sarà assolutamente tranquillo. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Matteo Salvini Nessuna Tolleranza