Matteo Salvini elogia Pio e Amedeo | Era tempo che non piangevo per un film

"Sono appena uscito dal cinema. Era tempo che non ridevo, sorridevo, mi emozionavo e piangevo per un film". Inizia così il post che Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Meloni ha pubblicato su Instagram ieri, 7. 🔗 Leggi su Today.it