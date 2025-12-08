matelica sola in vetta b chem ko

HALLEY MATELICA 81 B-CHEM CIVITANOVA 68 HALLEY MATELICA: Marrucci 12, Pacini ne, Panzini 12, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti ne, Dell’Anna 3, Mazzotti 10, Mariani 22, Mattarelli 2, Mozzi 15. All. Trullo. B-CHEM CIVITANOVA: Santi 14, Cegna, Buccolini ne, Liberati 14, De Florio 1, Lamine Kaba 17, Dembele 2, Iannotti 2, Sorrentino 6, Luciani 3, Mwambila 9, Baleani ne. All. Domizioli. Arbitri: Zambotto e Pratola. Parziali: 30-16, 14-19, 16-21, 21-12; progressivi: 30-16, 44-35, 60-56, 81-68. Matelica vince la sfida tra le leader del girone e resta da sola al comando della classifica. Una gara avvincente, ricca di emozioni, di gesti tecnici di lusso per la categoria, di grande fisicità e intensità di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

