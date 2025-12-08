Mastella esplode ennesima bordata a Fico | Abbiamo surclassato tutti i partiti ma Pellegrino rimane fuori

Tempo di lettura: 2 minuti Clemente Mastella è tornato a colpire. Dopo aver già mandato in frantumi l’alleanza con Noi Sud, il sindaco di Benevento affila di nuovo la lingua e scarica tutto il suo arsenale polemico contro Roberto Fico, reo di aver escluso il figlio Pellegrino dalla futura Giunta regionale. E questa volta l’affondo è di quelli che lasciano il segno. “Con la nostra lista abbiamo surclassato tutti i partiti in assoluto”, rivendica al Corriere della Sera. Ed è solo l’inizio: “Il ‘brand Mastella’ coincide alla perfezione con il territorio che rappresentiamo politicamente e questi numeri ne sono la prova. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

