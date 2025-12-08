Massimo Giletti colpito con un pugno da un ex dei servizi segreti

Romatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti è stato aggredito in strada e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso-Orlandi. Il fatto è accaduto giovedì scorso a Roma, in via del Corso. Il video integrale dell'aggressione andrà in onda stasera a “Lo stato delle cose”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

massimo giletti colpito pugnoMassimo Giletti aggredito, il conduttore colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti - Massimo Giletti è stato aggredito da un ex uomo dei servizi segreti, che gli ha sferrato un pugno mentre il conduttore provava a fargli delle domande ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Massimo Giletti Colpito Pugno