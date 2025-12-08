Massimo Giletti colpito con un pugno da un ex dei servizi segreti
Massimo Giletti è stato aggredito in strada e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso-Orlandi. Il fatto è accaduto giovedì scorso a Roma, in via del Corso. Il video integrale dell'aggressione andrà in onda stasera a “Lo stato delle cose”. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Breaking news Giovedì scorso, in via del Corso a Roma, il giornalista Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, mentre cercava di intervistarlo in merito al Emanuela Orlandi e a piste investigative a - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, giovedì scorso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini stasera a Lo Stato delle Cose #ANSA Vai su X
Massimo Giletti aggredito, il conduttore colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti - Massimo Giletti è stato aggredito da un ex uomo dei servizi segreti, che gli ha sferrato un pugno mentre il conduttore provava a fargli delle domande ... Come scrive msn.com