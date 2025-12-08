Massimo giletti aggredito per strada during a case Orlandi interview on rai3

incidente durante un’intervista: massimo giletti vittima di aggressione in strada. Si è verificato un episodio di grande impatto durante un’operazione giornalistica, con la presenza di un’aggressione violenta a danno di un noto conduttore televisivo. In occasione di una intervista nel contesto di un’indagine sul caso di Emanuela Orlandi, l’autore di un’aggressione si è scagliato contro il giornalista, sferrandogli un pugno in volto. Questo evento ha ricevuto ampia risonanza e sarà oggetto di un approfondimento televisivo questa sera su Rai3, all’interno della trasmissione Lo Stato delle Cose. l’episodio di aggressione e il coinvolgimento dell’ex agente dei servizi segreti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Massimo giletti aggredito per strada during a case Orlandi interview on rai3

