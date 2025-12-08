Massimo Giletti aggredito in strada | pugno da un ex dei servizi segreti durante un’intervista sul caso Orlandi

Durante un intervento sul caso Emanuela Orlandi a Roma, il conduttore Massimo Giletti è stato aggredito da un ex appartenente ai servizi segreti. L’episodio, avvenuto giovedì scorso in pieno centro, ha interrotto bruscamente le riprese di un servizio per Lo Stato delle Cose, suscitando clamore e preoccupazione.

Giletti preparava un servizio per Lo Stato delle Cose di lunedì 8 dicembre. Una scena da brivido in pieno centro a Roma: giovedì scorso Massimo Giletti, conduttore di Rai3, è stato aggredito da un ex appartenente ai servizi segreti mentre tentava un’intervista sul caso Emanuela Orlandi. L’uomo, con un passato anche nella legione straniera e tra i paracadutisti, lo ha colpito con un pugno, interrompendo bruscamente l’intervista. Le immagini integrali, durate tre minuti e mezzo, andranno in onda stasera su Rai 3 nel programma “Lo Stato delle Cose”. Il pugno in via del Corso e la reazione di Giletti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Massimo Giletti aggredito in strada: pugno da un ex dei servizi segreti durante un’intervista sul caso Orlandi

Argomenti simili trattati di recente

Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, giovedì scorso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini stasera a Lo Stato delle Cose #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, giovedì scorso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini stasera a Lo Stato delle Cose #ANSA Vai su X

Giletti aggredito a Roma mentre indaga sul caso Orlandi: pugno in strada da un ex agente dei servizi - Massimo Giletti è stato aggredito in strada a Roma mentre stava realizzando un servizio sul caso di Emanuela Orlandi per il programma di Rai 1 Lo stato delle ... Si legge su thesocialpost.it