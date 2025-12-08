Massimo Giletti aggredito in strada | pugno da un ex dei servizi segreti durante un’intervista sul caso Orlandi

Durante un intervento sul caso Emanuela Orlandi a Roma, il conduttore Massimo Giletti è stato aggredito da un ex appartenente ai servizi segreti. L’episodio, avvenuto giovedì scorso in pieno centro, ha interrotto bruscamente le riprese di un servizio per Lo Stato delle Cose, suscitando clamore e preoccupazione.

Giletti preparava un servizio per Lo Stato delle Cose di lunedì 8 dicembre. Una scena da brivido in pieno centro a Roma: giovedì scorso Massimo Giletti, conduttore di Rai3, è stato aggredito da un ex appartenente ai servizi segreti mentre tentava un’intervista sul caso Emanuela Orlandi. L’uomo, con un passato anche nella legione straniera e tra i paracadutisti, lo ha colpito con un pugno, interrompendo bruscamente l’intervista. Le immagini integrali, durate tre minuti e mezzo, andranno in onda stasera su Rai 3 nel programma “Lo Stato delle Cose”. Il pugno in via del Corso e la reazione di Giletti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

