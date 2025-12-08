Massimo Giletti aggredito in strada la scena viene ripresa
Una scena che nessuno si sarebbe aspettato: in pieno giorno, davanti alle telecamere, qualcosa di sconvolgente scuote la routine di un’inchiesta già carica di tensione. Momenti di paura, di quelli che ti fanno venire la pelle d’oca, e un volto noto della televisione che finisce al centro di un evento da brivido. Non è una fiction e nemmeno un set televisivo: questa volta è tutto vero. Massimo Giletti, il conduttore che da settimane scava tra i segreti del caso Emanuela Orlandi, si ritrova improvvisamente protagonista di una vicenda che lascia senza parole colleghi e spettatori. Un’aggressione, un gesto improvviso e la sensazione che la verità sia davvero un terreno minato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
