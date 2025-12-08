Massimo Giletti aggredito il conduttore colpito con un pugno | cos’è successo VIDEO

Personaggi tv. Un nuovo episodio di violenza scuote il panorama dell’informazione italiana: il giornalista e conduttore Massimo Giletti è stato aggredito in piena strada da un ex membro dei servizi segreti, durante le riprese di un’inchiesta dedicata al caso irrisolto di Emanuela Orlandi. L’evento è stato immortalato in un video di cui Fanpage.it ha anticipato un estratto e che verrà trasmesso integralmente su Rai3 nella puntata di “Lo stato delle cose” prevista per lunedì 8 dicembre. Questa aggressione rappresenta un punto di svolta per l’indagine e pone con forza l’accento sui pericoli del giornalismo d’inchiesta, specialmente quando si toccano temi legati a figure dei vecchi apparati dello Stato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

