Massimo Giletti | Aggredito e colpito con un pugno da un ex dei servizi segreti Il conduttore sta indagando sul caso Orlandi

Feedpress.me | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, giovedì scorso in via del Corso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini del filmato, circa tre minuti e mezzo, andranno in onda stasera in prima serata su Rai3, nel programma Lo Stato delle Cose. «Chi è il soggetto in questione? È un ex dei servizi segreti, che ha fatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

