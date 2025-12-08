Massimo Giletti aggredito durante un’inchiesta sul caso Orlandi | cos’è successo al giornalista e perché

Durante un’inchiesta sul caso Orlandi, il giornalista Massimo Giletti è stato vittima di un’aggressione mentre conduceva un’intervista. L’episodio ha suscitato scalpore e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei giornalisti impegnati in indagini delicate. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questo incidente.

Mentre cercava risposte sul caso Orlandi, Massimo Giletti è stato colpito durante un’intervista davanti alle telecamere. A Roma, in una via del centro, Massimo Giletti si è ritrovato nel mezzo di una scena che nessuno si aspetta durante un’intervista. (foto da Instagram) – cityrumors.it Stava cercando di avvicinare un uomo legato in passato ai servizi segreti, per fargli alcune domande sul caso Orlandi, e invece si è preso un pugno in pieno volto. Il video di tre minuti e mezzo, che lasciano poco spazio ai dubbi su cosa sia accaduto, andrà in onda questa sera su Rai3, mentre sui social circola già l’anticipazione diffusa dal giornalista. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Massimo Giletti aggredito durante un’inchiesta sul caso Orlandi: cos’è successo al giornalista e perché

