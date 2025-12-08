Massimo Giletti aggredito da un ex uomo dei servizi segreti | Sono i rischi del mestiere

Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso di Emanuela Orlandi. Il video integrale dell’aggressione andrà in onda stasera a ‘Lo stato della cose’ su Rai3. “Sono i rischi del mestiere del giornalista che va a cercare determinate notizie con dei personaggi delicati e non abituati a rispondere alle domande vere e che possono avere un momento in cui reagiscono malamente”, spiega il giornalista e conduttore a LaPresse. “L’importante è che io non abbia reagito in modo violento, il rischio è creare una situazione delicata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

