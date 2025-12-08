Massimo Giletti aggredito da un ex agente dei Servizi | Ecco come ha reagito alle mie domande su Emanuela Orlandi video
Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex agente dei servizi segreti, giovedì scorso in via del Corso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini del filmato, circa tre minuti e mezzo, andranno in onda stasera in prima serata su Rai3, nel programma Lo Stato delle Cose. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo stato delle cose (@lostatodellecoserai) “Chi è il soggetto in questione? È un ex dei servizi segreti, che ha fatto anche la legione straniera e credo sia stato anche tra i paracadutisti. Giovedì scorso, quando è stato ascoltato e interrogato da Andrea De Priamo, presidente della commissione Orlandi – spiega Giletti all’ANSA – ho provato a intervistarlo sulla vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
“Lo Stato delle Cose” con Massimo Giletti entra nel nuovo scontro tra Donald Trump e Ue, nella guerra ibrida e nel conflitto russo ucraino. Michele Santoro offre la sua lettura dello scenario internazionale. In studio parlano le vittime della truffa ai danni dei pen - facebook.com Vai su Facebook
