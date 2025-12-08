Massimo Giletti aggredito da un ex agente dei Servizi | Ecco come ha reagito alle mie domande su Emanuela Orlandi video

Secoloditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex agente dei servizi segreti, giovedì scorso in via del Corso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini del filmato, circa tre minuti e mezzo, andranno in onda stasera in prima serata su Rai3, nel programma Lo Stato delle Cose.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Lo stato delle cose (@lostatodellecoserai) “Chi è il soggetto in questione? È un ex dei servizi segreti, che ha fatto anche la legione straniera e credo sia stato anche tra i paracadutisti. Giovedì scorso, quando è stato ascoltato e interrogato da Andrea De Priamo, presidente della commissione Orlandi – spiega Giletti all’ANSA – ho provato a intervistarlo sulla vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

massimo giletti aggredito da un ex agente dei servizi ecco come ha reagito alle mie domande su emanuela orlandi video

© Secoloditalia.it - Massimo Giletti aggredito da un ex agente dei Servizi: “Ecco come ha reagito alle mie domande su Emanuela Orlandi” (video)

Approfondisci con queste news

massimo giletti aggredito exGiletti: «Io, aggredito da un ex agente dei servizi segreti durante un'intervista sul caso Orlandi» VIDEO - Massimo Giletti ha riferito di essere stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, giovedì scorso in via del Corso a Roma, mentre tentava di ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Giletti Aggredito Ex