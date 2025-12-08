Monza – “Abbiamo visitato alcuni ospedali e ho anche operato una ragazza con una lesione da una bomba. Questa prima missione di sopralluogo ci ha permesso di verificare le condizioni in cui opereremo nel concreto e di capire cosa serve, cosa manca, come organizzarci per poter donare materiali, strumenti di cura e prestazioni mediche. Il nostro obiettivo è di massimizzare l’impatto di ogni euro proveniente dalle donazioni, così che i bambini di questi luoghi possano trarne il maggior beneficio possibile”. Massimo Del Bene è un luminare della chirurgia ricostruttiva. Fresco di pensione dopo una vita nelle sale operatorie di Legnano e del San Gerardo di Monza, primo chirurgo al mondo a eseguire un doppio trapianto di mani con cellule staminali, ha deciso che il tempo per chiudere il camice nell’armadio non era ancora arrivato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Del Bene, la pensione può attendere: il luminare e la missione umanitaria del War Children Hospital