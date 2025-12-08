masquerade il primo album solista di thomas raggi dei maneskin

ROMA – È uscito “Masquerade”, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale. Composto da 8 tracce di puro rock, “Masquerade” vanta una lineup straordinaria: Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. “Masquerade” è un album rock ‘n’ roll, in cui ogni traccia è una collaborazione, nata spontaneamente da una passione condivisa e dalla pura gioia di fare musica insieme: il risultato è un’esperienza musicale autentica. Lo spirito di collaborazione che contraddistingue questo progetto traspare in tutto il disco, a partire dall’esplosiva focus track “Getcha!”, con Chad Smith dei Red Hot Chilli Peppers e testi e voce di Nic Cester dei JET. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

