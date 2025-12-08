Maserati Levante prende fuoco in marcia | paura sulla tangenziale ovest

Lecceprima.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Non sono chiare le circostanze che hanno causato un incendio a bordo di una Maserati Levante che stava percorrendo la tangenziale ovest di Lecce, ma è servito l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo divampato a bordo e che, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

maserati levante prende fuocoMaserati prende fuoco sulla tangenziale ovest di Lecce: illeso il conducente 38enne - L'intervento nel pomeriggio dei vigili del fuoco, in prossimità dell’uscita per Maglie. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

