Maserati Levante prende fuoco in marcia | paura sulla tangenziale ovest

LECCE – Non sono chiare le circostanze che hanno causato un incendio a bordo di una Maserati Levante che stava percorrendo la tangenziale ovest di Lecce, ma è servito l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo divampato a bordo e che, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it