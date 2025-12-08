Maserati Levante prende fuoco in marcia | paura sulla tangenziale ovest
LECCE – Non sono chiare le circostanze che hanno causato un incendio a bordo di una Maserati Levante che stava percorrendo la tangenziale ovest di Lecce, ma è servito l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo divampato a bordo e che, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Ferrari J50 2016 e Maserati Levante 2016 BBR Bugatti Chiron e Lamborghini Centenario Looksmart Scala 1:43 - facebook.com Vai su Facebook
Maserati prende fuoco sulla tangenziale ovest di Lecce: illeso il conducente 38enne - L'intervento nel pomeriggio dei vigili del fuoco, in prossimità dell’uscita per Maglie. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it