Maserati a fuoco paura sulla tangenziale di Lecce

Quotidianodipuglia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Maserati Levante a fuoco mentre era in transito. Paura sulla Tangenziale Ovest di Lecce, all'altezza dell'uscita per Maglie, attorno alle 16 di oggi, 8 dicembre.  Il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

maserati fuoco paura tangenzialeLe operazioni hanno causato temporanei rallentamenti al traffico - Intorno alle 16:10 di oggi, 8 dicembre, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce è intervenuta sulla Tangenziale Ovest, anello esterno, nei pressi dell’uscita per Maglie, per domare l’ ... Si legge su leccesette.it

