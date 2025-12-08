Maserati a fuoco paura sulla tangenziale di Lecce
Una Maserati Levante a fuoco mentre era in transito. Paura sulla Tangenziale Ovest di Lecce, all'altezza dell'uscita per Maglie, attorno alle 16 di oggi, 8 dicembre. Il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altre letture consigliate
Preparatevi a un’epica sfida tra due leggende delle corse! Collezione Maserati Umberto Panini Sabato 29 novembre Ore 18:00 Assistete dal vivo alla rivalità tra il fuoco di Tazio Nuvolari e il ghiaccio di Achille Varzi in un emozionante evento in presenza - facebook.com Vai su Facebook
Le operazioni hanno causato temporanei rallentamenti al traffico - Intorno alle 16:10 di oggi, 8 dicembre, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce è intervenuta sulla Tangenziale Ovest, anello esterno, nei pressi dell’uscita per Maglie, per domare l’ ... Si legge su leccesette.it