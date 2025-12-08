Mary Louise Brooks | La sensuale protagonista del cinema muto

Era bella, intelligente. Era rotta dentro. Mary Louise Brooks si autodefiniva “l’idiota più erudita del mondo”. Vissuta nei primi anni Trenta, divenne una delle attrici più enigmatiche del cinema muto. Con il suo volto espressivo e la sua eleganza innata, conquistò il pubblico, diventando un’icona del tempo. Prima di intraprendere la carriera cinematografica, Brooks nacque artisticamente come ballerina. La sua sensualità magnetica e la sua grazia nei movimenti la resero una figura unica sul palcoscenico, attirando l’attenzione dei produttori di Hollywood. Il suo stile era audace e rivoluzionario, tanto da affascinare il pubblico e creare un nuovo ideale di femminilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

