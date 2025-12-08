Marvin Vettori può riprendersi?

Per Merab Dvalishvili, che aveva difeso il titolo già tre volte nel 2025, l’UFC 323 a Las Vegas era l’occasione per scrivere la storia e diventare il primo e unico campione a difendere un titolo UFC quattro volte in un anno. In occasioni così catartiche però tra l’uomo e la storia si erge un muro così invalicabile che un’impresa già portata a termine una volta diventa più difficile del previsto. Il muro umano che si è trovato davanti Merab Dvalishvili risponde al nome di Petr Yan, già campione dei pesi gallo UFC e già battuto proprio da Dvalishvili a UFC Fight Night 221. Dvalishvili nel 2025 ha combattuto 4 volte, un numero impressionante per un campione di categoria. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

