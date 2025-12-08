marvel comics non sta riavviando il suo canone

Marvel smentisce il reboot in vista dell’evento ARMAGEDDON. Recentemente si è diffusa tra gli appassionati della Casa delle Idee una teoria secondo cui Marvel avrebbe in programma un reboot del suo universo narrativo. Questa supposizione è stata alimentata dall’annuncio di ARMAGEDDON, un evento previsto per il 2026 e descritto come uno dei più impattanti degli ultimi tempi. Fonti ufficiali hanno chiarito che non si tratterà di un reset canonico, rassicurando i lettori e i fan sulla stabilità della continuity Marvel. Le dichiarazioni ufficiali di Marvel. Rispetto della continuità narrativa. Secondo Marvel, l’intenzione principale di ARMAGEDDON è di creare un evento che scuota le fondamenta dell’universo senza però modificare la struttura narrativa complessiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

