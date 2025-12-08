«È con grande tristezza che annunciamo che Martin Parr (1952-2025) è morto ieri nella sua casa a Bristol. Lascia la moglie Susie, la figlia Ellen, la sorella Vivien e il nipote George. La Martin Parr Foundation e Magnum Photos collaboreranno per preservare e condividere l'eredità di Martin. Ci mancherà moltissimo», ha scritto sul suo sito web la Martin Parr Foundation. È l’addio a uno dei più influenti fotoreporter del nostro tempo, che il nostro tempo l’ha catturato con i suoi scatti luminosi e beffardi, e che forse - il nostro tempo - l’aveva annusato e preconizzato ancor prima che si manifestasse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Martin Parr mancherà a tutti quelli che non si arrendono al degrado e all’usura del presente