Martijn Wydaeghe debutta come pilota
Il navigatore di Thierry Neuville al via del suo primo rally al volante. Correrà al Pays Vençois in Francia Dopo una prima esperienza al volante durante il Goodwood Festival of Speed lo scorso luglio, il belga Martijn Wydaeghe sarà al via del suo primissimo rally da pilota la prossima settimana. Il campione del mondo 2024 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
