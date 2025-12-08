Marquez e Hamilton il primo anno in Rosso ha connotati opposti Marc trionfa Lewis passa dalla padella alla brace
Torniamo indietro di ventuno mesi, al marzo 2024. Su queste pagine venne pubblicato un articolo legato al fatto che Marc Marquez e Lewis Hamilton – i due personaggi deputati a recitare il ruolo di antagonista per l’appassionato italiano medio del motorsport – avessero entrambi deciso di vestirsi di Rosso per cercare il rilancio. Ebbene, è giunto il momento di passare dal concetto di rilancio a quello di bilancio. Cambia una lettera nel termine, che tuttavia modifica profondamente il significato. Profonda è anche la differenza tra la prima stagione rossa dell’uno e dell’altro. Marquez ha vinto su tutta la linea, Hamilton è incappato in una disfatta. 🔗 Leggi su Oasport.it
