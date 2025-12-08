Torniamo indietro di ventuno mesi, al marzo 2024. Su queste pagine venne pubblicato un articolo legato al fatto che Marc Marquez e Lewis Hamilton – i due personaggi deputati a recitare il ruolo di antagonista per l’appassionato italiano medio del motorsport – avessero entrambi deciso di vestirsi di Rosso per cercare il rilancio. Ebbene, è giunto il momento di passare dal concetto di rilancio a quello di bilancio. Cambia una lettera nel termine, che tuttavia modifica profondamente il significato. Profonda è anche la differenza tra la prima stagione rossa dell’uno e dell’altro. Marquez ha vinto su tutta la linea, Hamilton è incappato in una disfatta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Marquez e Hamilton, il primo anno in Rosso ha connotati opposti. Marc trionfa, Lewis passa dalla padella alla brace