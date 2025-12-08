Marocchino si avventa su una donna e la sfregia | è la settima volta

Una donna italiana di 30 anni è stata aggredita e sfregiata al volto con un coccio di bottiglia la sera del 6 dicembre in piazza delle Carceri a Prato. L'autore, un 20enne marocchino con regolare permesso di soggiorno, è già responsabile di altri sei episodi simili contro donne italiane. Ritenuto incapace di intendere e di volere, il giudice ha disposto per lui un ricovero provvisorio. Le autorità sottolineano la gravità e la reiterazione delle aggressioni, ora arrivate a sette. La vittima, una trentenne italiana, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano per le cure del caso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

