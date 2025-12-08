Mario Mantovani | Ho pagato le mie idee con un arresto ingiusto Un giudice si è scusato

L’eurodeputato di Fdi: «Organizzai una contestazione davanti al tribunale di Milano, subito dopo scattarono le intercettazioni». Mario Mantovani, eurodeputato di Fratelli d’Italia, adesso lei è ufficiosamente una vittima della malagiustizia. Cos’è successo? «Durante un dibattito, il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, mi ha chiesto scusa». «L’ho fatto per solidarietà umana verso una persona che ha ingiustamente sofferto una vicenda dalla quale poi è stato totalmente assolto», ha spiegato. «Sono state parole importanti». È sorpreso? «Sì, non lo fa mai nessuno. Se chiedessero scusa tutti i magistrati che sbagliano, avremmo un’Italia migliore». 🔗 Leggi su Laverita.info

