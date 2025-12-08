Inter News 24 Marinozzi analizza la pressione con un uomo in più e la gestione perfetta di Calhanoglu: su DAZN arriva l’analisi tecnica che esalta il lavoro di Chivu. La vittoria netta dell’Inter contro il Como non ha lasciato solo tre punti pesantissimi in classifica, ma anche segnali tattici estremamente chiari sul lavoro svolto da Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, in questa prima parte di stagione. A sottolinearlo è stata l’analisi tecnica proposta negli studi di DAZN, dove il giornalista Andrea Marinozzi ha messo in evidenza una novità precisa nel modo di interpretare il pressing da parte dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marinozzi esalta la svolta tattica di Chivu su DAZN: «Siamo entrati nel futuro»