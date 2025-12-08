Mariconda celebra Eduardo Scarpetta | ecco il murales di Amed

Mariconda rende omaggio a Eduardo Scarpetta con un nuovo murales realizzato dall'artista Giuseppe De Martino, noto come Amed. L'opera, nata sulla facciata di un edificio di via Mauri, celebra la figura dello storico attore, arricchendo il panorama artistico locale con un tributo visivo di grande impatto.

Mariconda celebra Eduardo Scarpetta. In questi giorni l'artista Giuseppe De Martino, in arte Amed, ha iniziato a realizzare un murales dedicato allo storico attore sulla facciata di un edificio di via Mauri. Scarpetta, com’è noto, è stato il più importante attore e autore del teatro napoletano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

