Mariah Carey preoccupa i fan | si muove poco e male sul palco durante il tour natalizio
Come ogni anno, Mariah Carey torna a far parlare di sé con il suo classico repertorio natalizio. La regina di “All I Want for Christmas Is You” ha dato il via a una nuova serie di concerti a Las Vegas, la Magical Christmas Residency, iniziata lo scorso novembre e con date programmate fino al 13 dicembre. Tuttavia, durante alcune esibizioni, i fan hanno notato segnali che hanno destato preoccupazione. Secondo chi ha assistito agli show, Mariah Carey è apparsa visibilmente stanca e con movimenti limitati sul palco. Durante le performance, la cantante sarebbe rimasta quasi immobile, affidandosi ai ballerini per eseguire coreografie più complesse. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
