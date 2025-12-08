Maria è la stella del mattino che dissipa le tenebre della notte oscura

LA MESSA. Il Vescovo di Bergamo nella solennità dell’Immacolata: «In lei l’immagine di Dio si rispecchia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«Maria, stella del mattino che può illuminare il nostro cammino di fede» - È a lei che il vescovo Francesco ha invitato a rivolgere lo sguardo come «stella del mattino che può illuminare il nostro cammino di fede». Lo riporta ecodibergamo.it

