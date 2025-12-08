Maresca | Sono innamorato dell' Atalanta ho cercato di imitare Gasp Sarà una sfida intensa

Maresca, tecnico del Chelsea, esprime il suo affetto per l'Atalanta e rivela di aver cercato di imitare Gasperini. Alla vigilia della sfida di Champions a Bergamo, sottolinea l'aggressività della squadra nerazzurra e la volontà di affrontare una partita intensa, prevedendo un confronto difficile e appassionante.

Il tecnico del Chelsea alla vigilia della sfida di Champions a Bergamo: "Sono una squadra aggressiva che vorrà fare la propria gara. In attacco? Cerchiamo soluzioni alternative". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca: "Sono innamorato dell'Atalanta, ho cercato di imitare Gasp. Sarà una sfida intensa"

Argomenti simili trattati di recente

Viola-Messina, Maresca incita i tifosi: "con un pubblico così io mi diverto, per me sono importanti" Vai su Facebook

Maresca: "Sono innamorato dell'Atalanta, ho cercato di imitare Gasp. Sarà una sfida intensa" - Il tecnico del Chelsea alla vigilia della sfida di Champions a Bergamo: "Sono una squadra aggressiva che vorrà fare la propria gara. Scrive gazzetta.it