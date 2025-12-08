Marcos vs Marcos | cosa c’è dietro la faida politico-familiare che scuote le Filippine
Lo scorso settembre migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Manila per protestare contro il governo, accusandolo di essersi appropriato indebitamente di miliardi di dollari destinati a realizzare progetti di soccorso dopo le inondazioni che avevano colpito il Paese in estate. In quell’occasione il presidente Ferdinand Marcos Jr, grande bersaglio delle manifestazioni, aveva confermato lo scandalo – per altro già esplicato in precedenza durante il suo discorso sullo Stato della nazione al Congresso – e istituito la Commissione indipendente per le infrastrutture (ICI) incaricata di indagare sui funzionari legati alla corruzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
