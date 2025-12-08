Lo scorso settembre migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Manila per protestare contro il governo, accusandolo di essersi appropriato indebitamente di miliardi di dollari destinati a realizzare progetti di soccorso dopo le inondazioni che avevano colpito il Paese in estate. In quell’occasione il presidente Ferdinand Marcos Jr, grande bersaglio delle manifestazioni, aveva confermato lo scandalo – per altro già esplicato in precedenza durante il suo discorso sullo Stato della nazione al Congresso – e istituito la Commissione indipendente per le infrastrutture (ICI) incaricata di indagare sui funzionari legati alla corruzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Marcos vs Marcos: cosa c’è dietro la faida politico-familiare che scuote le Filippine