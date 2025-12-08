Marchisio | Spalletti non si fida di David e mi ha sorpreso la scelta di mettere Cabal A Koopmeiners serviva una mano
. Parla l’ex bianconero. Claudio Marchisio a Dazn parla così della sconfitta della Juventus con il Napoli. Queste le parole dell’ex centrocampista bianconero: « L’intensità del Napoli ha fatto vedere le lacune della Juventus. Quando c’era intensità la Juve non ha creato niente. Ha trovato solo l’opportunità del parti quando il Napoli è un attimo calato. La sensazione è che Spalletti non si fidi di David, che è anche entrato male. Mi ha sorpreso anche la scelta di mettere Cabal in batteria con Koopmeiners, poteva mettere lì McKennie o Cambiaso che poteva dare all’olandese una mano maggiore con Neres. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
