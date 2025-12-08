Marchegiani a Sky critica le scelte del tecnico: formazione sbagliata per due motivi, la squadra ha perso riferimenti e David deve fare di più. La sconfitta rimediata al ‘Maradona’ ha aperto il dibattito sulle scelte tattiche iniziali della Juventus, apparsa in balia degli avversari per tutto il primo tempo. A Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha analizzato con severità l’approccio di Luciano Spalletti, definendo senza mezzi termini “sbagliata” la formazione schierata dal primo minuto. L’ex portiere ha individuato due criticità principali che hanno condannato i bianconeri a soffrire oltremodo il gioco dei padroni di casa, a partire dalla gestione della fase difensiva sulla sinistra (dove Koopmeiners ha faticato) fino all’incapacità di costruire gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchegiani critica le scelte di Spalletti: «Formazione sbagliata per due motivi, ma quel bianconero deve per forza fare di più»