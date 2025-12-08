Manovra Landini verso lo sciopero generale | Governo cambi rotta più soldi per salari e sanità

“Il governo deve cambiare la sua politica economica”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che per venerdì prossimo ha proclamato un nuovo sciopero generale organizzando manifestazioni in tutta Italia, in un’intervista a ‘La Stampa’. “Si sciopera innanzitutto per aumentare i salari. È una emergenza confermata non solo dall’Istat ma anche Mediobanca, secondo la quale mentre stanno aumentando i profitti stanno calando i salari, con l ‘80% dei guadagni realizzati in questi anni da imprese private e grandi gruppi pubblici suddivisi tra gli azionisti anziché essere investiti. E poi scioperiamo per chiedere il rilancio e l’innovazione del nostro sistema produttivo e del terziario, perché siamo nel pieno di un processo di deindustrializzazione che sta colpendo l’automotive, la siderurgia, la chimica di base, il tessile come dimostra anche l’aumento delle ore di cassa integrazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

