Manovra Bce | Governo riconsideri proposta su oro Bankitalia

La Banca Centrale Europea invita il governo a riconsiderare l’emendamento alla manovra 2026 che attribuirebbe le riserve auree della Banca d’Italia al popolo italiano. Nonostante le modifiche, l’istituzione europea mantiene la sua posizione, sottolineando l’importanza di un’analisi approfondita sulla questione.

Anche dopo le modifiche, la Banca Centrale Europea chiede al governo di riconsiderare l’emendamento alla manovra 2026 che punta a sancire che le riserve auree della Banca d’Italia appartengano al popolo italiano. “Nonostante le modifiche apportate alla proposta di disposizione rivista, non è ancora chiaro alla Bce quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista”, ha scritto la Bce in un parere sulla riformulazione della norma, che espliciterebbe anche la gestione autonoma dell’oro da parte di Bankitalia. “Per questo motivo, e in assenza di spiegazioni in merito alla finalità della proposta di disposizione rivista, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la proposta di disposizione rivista, anche al fine di preservare l’esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali, ndr) della Banca d’Italia ai sensi del trattato”, sottolinea l’Eurotower. 🔗 Leggi su Lapresse.it