Manifestanti No-Tav in corteo per l' 8 dicembre
Ogni 8 dicembre, da vent'anni, si tiene una marcia di protesta contro la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. Il corteo, che parte dal comune di Venaus, rappresenta un momento di mobilitazione e sensibilizzazione per i sostenitori del movimento No-Tav, che si oppongono al progetto per motivi ambientali, sociali ed economici.
Come ogni 8 dicembre, ormai da 20 anni si è svolta la marcia di protesta contro la realizzazione della linea ferroviaria dell'Alta velocità Torino-Lione, partita dal comune di Venaus. Al corteo, organizzato dal movimento No Tav, hanno partecipato alcuni sindaci locali. Alla partenza i partecipanti erano poco più di mille in testa al corteo uno striscione con la scritta "avere 20 anni e avere sogni grandi, vent'anni di lotte, amore, resistenza". La manifestazione si è tenuta dopo le tensioni di sabato e domeninca, quando al calare della sera, gli antagonisti hanno lanciato bombe carta, bulloni, pietre contro le forze dell'ordine schierate per garantire la sicurezza dei cantieri e di chi ci lavora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Secolo XIX. . Dopo giorni di scioperi e proteste, oggi il corteo dei lavoratori dell'ex Ilva ha attraversato Genova, da Cornigliano al centro città: attimi di tensione nei pressi della Prefettura, contro cui i manifestanti hanno lanciato gomme, fumogeni e uova. La po Vai su Facebook
Al corteo di Torino contro la violenza sulle donne i manifestanti bloccano la metro. Attimi di paura lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
Val di Susa, manifestanti No-Tav in corteo per l’8 dicembre - A Venaus, nel Torinese, un migliaio di manifestanti ha sfilato per la tradizionale marcia No Tav dell'8 dicembre. tg24.sky.it scrive