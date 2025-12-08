Malore killer a Cervino Nicola si sente male nel parcheggio e muore
Si chiamava Nicola Di Nuzzo e aveva 54 anni il carrozziere morto mentre si trovava in strada a Cervino, in provincia di Caserta. L’uomo stava camminando nei pressi del parcheggio dietro l’ufficio postale del paesino quando è stato colto da un malore e si è accasciato a terra. Malore killer a Cervino, Nicola si sente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
