Magnolia di piazza Beccaria il piano del Comune di Firenze per la tutela
Firenze, 8 dicembre 2025 – Botta e risposta tra i residenti della zona di piazza Beccaria, a Firenze, e l'assessore alla mobilità, viabilità e tramvia di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio. Alcuni cittadini hanno infatti espresso preoccupazione, anche con cartelli, per possibili criticità legate all'avanzamento dei lavori della tramvia: da tempo inoltre chiedono certezze sulla salvaguardia della magnolia di piazza Beccaria, la pianta storica dell'area. A rassicurare ci ha pensato proprio l'assessore Giorgio: "Capiamo – ha detto - le preoccupazioni dei cittadini che sono affezionati alla magnolia, così come tutti noi che viviamo la città e che siamo cresciuti con questo albero bellissimo e ormai simbolico per tutti.
