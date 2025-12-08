Magia in piazza del Comune l' albero d' oro accende le feste di Natale | VIDEO e FOTO

In Piazza del Comune, l'albero d'oro ha acceso le luci delle feste natalizie, trasformando l'atmosfera cittadina. Con un momento di grande emozione condiviso tra la folla, si è dato il via ufficiale al periodo più magico dell'anno, tra luci, colori e tradizione. Un'atmosfera che ha coinvolto tutti, rendendo indimenticabile l'inizio del Natale.

È stato un "click" collettivo, urlato all'unisono da una piazza gremita, a dare ufficialmente il via al periodo natalizio. Piazza del Comune, si è trasformata nel pomeriggio dell'8 dicembre, in un teatro a cielo aperto per la tradizionale cerimonia di accensione dell'albero, un rito che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

