Magia di luci a strapiombo sul mare

T orna ad accendersi, in tutto il suo splendore, il tradizionale e attesissimo presepe luminoso di Manarola. La maestosa rappresentazione della Natività, opera del cuore di Mario Andreoli, illuminerà con le sue oltre 250 figure i terrazzamenti che incorniciano il borgo, regalando magia fino al 18 gennaio 2026. Alla 64esima emozionante edizione della cerimonia di accensione, oltre alla sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani, hanno preso parte il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alle Infrastrutture e alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone.

