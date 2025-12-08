Maggiori tutele e risorse per i genitori | il progetto di legge dell’Emilia-Romagna contro le dimissioni nei primi anni di vita dei figli

La Commissione Scuola della Regione Emilia-Romagna, presieduta da Maria Costi, ha discusso il progetto di legge alle Camere proposto da Partito Democratico e Civici, prima firmataria Simona Lembi (Partito Democratico), per contrastare le dimissioni dei genitori nei primi anni di vita dei figli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

