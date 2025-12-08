Madonna canta la canzone di un’artista italiana? Scoppia il gossip | in arrivo la cover di un brano storico

Nel panorama pop internazionale sta circolando un’indiscrezione che sta facendo impazzire fan e addetti ai lavori: Madonna potrebbe aver reinterpretato uno dei brani più iconici della musica italiana. Si parla infatti di una possibile cover in lingua inglese – con parte del ritornello lasciato in italiano – di Pensiero Stupendo, il celebre successo portato al trionfo da Patty Pravo nel 1978. Nulla è stato confermato dai diretti interessati, ma la sola voce è bastata a scatenare un’ondata di entusiasmo e curiosità, soprattutto ora che la cantante veneziana si prepara al suo ritorno a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it

