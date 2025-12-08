Macron ora copia Trump | Dazi alla Cina

Musk cancella l’account della Commissione: «È il quarto Reich». Il Cremlino: «Visione degli Usa coerente con la nostra». Parte la retorica a reti unificate a difesa di Bruxelles. Ma il leader francese fa come Donald. Paolo Gentiloni, già commissario all’Economia sotto tutela di Valdis Dombrovskis in Europa e già presidente del Consiglio - si sfoga, il giorno dopo la dichiarazione di dannosa inutilità che mister Tesla ha riservato all’Ue (che a suo giudizio andrebbe abolita), con la Stampa. Il clima a dire la verità è frizzante. Ieri c’è stato un botta e risposta Musk-Bruxelles sul filo del chi è più democratico. 🔗 Leggi su Laverita.info

macron copia trump dazi"Dazi se non riduce il deficit con l'Ue”. Ora Macron "copia" Trump e avverte la Cina - Il presidente francese alza i toni dopo la missione a Pechino e apre alla minaccia tariffaria contro il deficit commerciale che continua a crescere ... msn.com scrive

