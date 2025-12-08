Lutto per la scomparsa di Luigi Cataldi Madonna il Filosofo vignaiolo che ha contribuito a diffondere il vino abruzzese

Ilpescara.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento all'età di 69 anni Luigi Cataldi Madonna, il “professore” o “Filosofo vignaiolo”, come era conosciuto per il suo passato di docente all'università dell'Aquila. Come si legge su ChietiToday, produttore di alcuni dei vini più noti d'Abruzzo, era originario di Ofena, in provincia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

